Navn i nyhetene

Erland Kiøsterud (63)

Forfatter som debuterte i 1973 med romanen «Sår som aldri gror». Har gjennom sitt forfatterskap stilt de store og vanskelige spørsmålene. Nå er han ute med «Sulten og skjønnheten».

Hva ønsker du leserne skal sitte igjen med etter å ha lest din nye essaysamling?

– Først og fremst noen spørsmål. For eksempel: «Hvordan er det å leve her?» Vi befinner oss midt i en ganske vanvittig naturødeleggelse og artsutryddelse, vi som lever i dag, men vi har lært oss å oppleve det som nærmest normalt – og at det er vår rett, selv om det innebærer veldig mye strukturell vold mot både dyr, mennesker og miljø. Dette til tross for at vi vet at selve grunnlaget for det vi er og det vi gjør, er naturbasert, ja, at vi ER natur. Hvorfor er vi med på det? Mye taler for at fortellingene som har ledet oss inn i dette, ikke kan bringe oss ut igjen, men hvordan skape nye fortellinger? Slike spørsmål.

Det er tunge saker du går inn i – det gjør deg ikke trist og redd, da?

– Nei, det bidrar heller til at man ser muligheter. For meg er søken etter sannhet en viktig del av det å være i live, selv om jeg risikerer å komme fram til ting jeg ikke nødvendigvis selv er tjent med. Jeg mener uansett at det å leve med åpne øyne gir muligheter for liv. Det ligger der rett utenfor dørstokken din, men du må ta skrittet ut selv – og si: Jeg er fri – fra all slags press og konsumjag, og jeg kan forandre verden. Det fordrer dog at du erkjenner det først, at vi er slaver av alt fra klokken til markedskreftene, men likevel redde for forandring. Vi tror ikke det blir noe fint lenger, om vi ikke fortsetter å leve akkurat som vi gjør i dag, men det er ikke nødvendigvis noe farlig å være på vei til noe annet – selv om man ennå ikke vet hva dette noe er. Ved å erkjenne at vi lever under en stille okkupasjon, opprettholdt av politikken og mediene – og andre krefter som er tjent med vår redsel, kan vi beveges til å våge å smette ut av dette psykologiske grepet.

Du er en av de ytterst få som har levd i mange år etter at du fikk lungekreft. Har dette påvirket ditt forfatterskap?

– Indirekte – helt sikkert, men vi mennesker er langsomme vesener. Umiddelbart etter at jeg fikk diagnosen, ble jeg utrolig oppmerksom på hvor flott det er å leve – og hvilken glede det ligger i helt små ting man ellers tar som en selvfølge. Men de spørsmålene som samtidig ble stilt i meg, har helt sikkert fortsatt å virke i meg – og kommer til uttrykk i språket på forskjellige måter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror jeg vil si «Orestien» av Aiskylos, som skildrer overgangen fra blodhevn til lovsamfunn. Her blir rettstanken i vår sivilisasjon for første gang fremmet på en utrolig uttrykksfull måte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hverdager. Lyset om morgenen, å leve med den jeg er glad i og møter med andre mennesker.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Skal vi si forfengeligheten, da? Nei, nå vet jeg det: Jeg er altfor pliktoppfyllende.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Rettferdighet og bevaring av naturen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone. Etter et langt samliv har vi fortsatt så mange gode og utfordrende samtaler – og man vet jo aldri hvor lenge dette strømbruddet varer.