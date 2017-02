Navn i nyhetene

Ingeborg Heldal

Bloggsjef i Aller media

Nevn en blogg du ikke kan leve uten?

– Trines Matblogg. Uten henne hadde det neppe stått mat på bordet hjemme hos oss.

Hvorfor tror du akkurat rosabloggene er blitt så store i Norge?

– Vanskelig å si hvorfor akkurat rosa-sjangeren har så enormt nedslagsfelt, men jeg tror muligens det har noe med folks «kikker-behov» å gjøre. Ingen byr på mer av det private enn rosabloggerne, og det å få følge noen så tett på fører nærmest et avhengighetsforhold for mange lesere. De bare MÅ se hvordan det går med oppussingen, kjærlighetsforholdet, prøverørsbehandlingen, hårfargen og så videre. For mange har rosabloggerne også erstattet andre inspirasjonskilder, som magasiner.

Nevn en trend for 2017 som du kommer til å elske?

– Rosa! Jeg er jo stor tilhenger av hverdagsprinsesse-stilen og synes alle burde pynte seg mye mer! Rosa er en farge som gjør meg i godt humør – også er det superfint sammen med leopardmønster, som jeg elsker.

Henger slengbuksene fortsatt med i år?

– Ja, det gjør de definitivt. Og gjerne med striper eller grafiske mønstre.

Hvilken «Sex og singelliv»-episode har betydd mest for deg?

– Artig at du skulle spørre om det. Mannen min mener jeg har et nærmest autistisk forhold til serien. Jeg har sett på den ukentlig siden den kom i 1998. Jeg har mange favorittepisoder og scener, men tror jeg velger meg Samanthas indignerte rant i episode 4/sesong 5 da hun føler seg beskyldt for å være løsaktig etter å ha gitt budet en blowjob på kontoret: «I will not be judged by you or society! I will wear whatever and blow whomever I want, as long as I can breathe and kneel!» DET er feminisme, det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Enkelt og greit gutta mine. Halvor på 35 og Håkon på 7. På den mer overfladiske siden, sko med fjær og glitrende steiner, vintage smykker fra Dior, gamle Dynastiet-episoder, champagne på en tirsdag og en skikkelig god burger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut hele tida. Jeg klarer å overbevise meg selv om at Troika er lowcarb nesten daglig.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Er det lov å si ingenting? Jeg misliker ingenting ved meg selv. Det sluttet jeg med for lenge siden – det tar for mye energi og fokus bort fra alt som er bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Nancy Drew! Jeg drømte lenge om å bli velfrisert privatdetektiv.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Du får nok neppe se meg på barrikadene, jeg er livredd demonstrasjonstog. Tror jeg ble traumatisert av Stein Lillevolden og blitzerne som engstelig, bebrillet tenåring på 80-tallet.

Er det noe du angrer på?

– At jeg aldri tok det studieåret i USA som jeg planla.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kit Harrington, som spiller Jon Snow i Got. Da hadde jeg hatt noe hyggelig å hvile øynene på. Og Meryl Streep, som jeg beundrer grenseløst, særlig etter Golden Globe-talen hennes.