Navn i nyhetene

Selda Ekiz (32)

Klar som programleder for en ny omgang av «Anno» som begynner på NRK i dag.

Du blir å se på TV 3 ganger i uka fra 2. januar – hva blir største utfordringen for de nye deltakerne i «Anno»?

– Det er vanskelig å snakke for 14 andre mennesker, og det første man tenker er at de fleste savner det som gjør livet enklere å leve, men man opptaker fort at det er ikke ting man savner, men venner og familie.

Hvordan tror du selv du hadde fungert best i middelalderen?

– Som deltaker i «Anno» hadde jeg ikke klart meg så veldig lenge, men om jeg kunne reist tilbake i tid med Dr. Who’s Tardis og havnet i Trondheim anno 1537 så hadde jeg nok klart meg bra. Spesielt med tanke på hvor mye jeg kan av historien til byen nå. Kunne slått meg opp som spådame for erkebiskopen og tjent litt penger.

Kunne dine kunnskaper om fysikk hjulpet deg?

– Ja definitivt, jeg kunne blant annet lagd strøm. I senmiddelalderen! Tenk det! Jeg hadde vært helt magisk! Men med fare for å bli kalt heks (selv om dette startet mye senere på 1500-tallet), så tror jeg at jeg hadde bare formidlet kunnskapen min til folk flest, sånn at flere kunne benyttet seg av alle godene fysikken fører med seg!

Du har omtalt deg selv som nerd, lever vi i nerdenes tidsalder nå?

– Jeg håper jo det, men jeg tror det var mer in å være nerd på 50- og 60-tallet. Og det er vanskelig å påstå at vi lever i nerdenes tidsalder når Kardashians rater så bra som det gjør og når folk flest ikke hører på fakta.

Hadde du tenkt at det var TV-stjerne du skulle bli?

– Aldri. Jeg var, og er, glad i oppmerksomhet, men tenkte ikke at jeg kunne bli det. Jeg ville bli hjernekirurg. Men jeg liker ikke å tukle med hjernene til folk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Dustene» av Roald Dahl.

Hva gjør deg lykkelig?

– Humor, jeg elsker å le, uansett om jeg har det bra eller er nedfor. Det er ingenting som gjør alt enklere å takle enn latter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på spørsmålet, fordi jeg nyter livet stort sett hele tida. Men jeg koser meg aller mest når jeg føler meg kreativ og får jobbe med folk som kan dyrke det gale og absurde.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Relativt selvsentrert i tide og utide. Og har det litt vanskelig å se folk direkte i øynene.

Hvem var din barndomshelt?

– Michael Jackson var mitt idol.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For det man skulle tro var helt vanlige menneskerettigheter.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En som kanskje ikke sliter med flatulens eller klaustrofobi. Hvis det kan være hvem som helst, levende, død eller en som enda ikke har blitt født, så hadde jeg likt å være med den personen som skjønner hvordan man kan reise i tid og rom.