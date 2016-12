Gjør aldri reality-TV

Navn i nyhetene

Omer Bhatti (32)

Artist

Ute med dokumentarserien om seg selv; «To liv», som strømmes på VGTV nå.

Fortell om serien.

– Det er en dokumentarserie som handler om meg. He, he, jeg er en skikkelig egoistisk fyr. Egentlig ville jeg ikke stå foran kamera. Det var etter at jeg gjorde «Norske talenter» at jeg innså dette var noe jeg kunne gjøre og fikk smaken på det. Så jeg har hatt lyst til å gjøre TV-ting siden jeg så effekten av å være seg selv på TV. Jeg følte det hjalp meg å skape et eget navn og identitet. Ikke bare bli assosiert med Michael Jackson, selv om det alltid vil være med meg. Men bare det å bli satt pris på som egen person, når jeg er meg selv uten å ha alt det andre rundt meg, var egentlig bare godt for meg. Jeg hadde lyst til å vise mer av meg selv og fortelle historien min med egne ord. Det har stått så mye i media som ikke stemmer og folk danner seg et bilde. Jeg følte meg som i en boble og ble angrepet av media. Nå får jeg sagt ting på en annen måte, min måte. Jeg har sett ting litt utenfra de siste årene og innså at jeg har levd et spesielt liv. Tanken var først å gjøre en miniserie og vise litt av livet i LA, en litt mer fancy greie, men så har jeg lovet meg selv å aldri gjøre noe sånn realitygreier som jeg synes er litt kleint selv. Det blir superpersonlig og jeg snakker om sterke ting som jeg ikke har pratet om og følt på selv. Bare det å være med på en liten reise, også for meg.

Hvem er serien for?

– Den er for alle. Nordmenn. Det trenger ikke bare være folk som digger Michael Jackson, eller hater Michael Jackson. Serien kan likevel treffe på en eller annen måte. Det handler mest om meg og min historie. Jeg valgte å ikke prate om Michael mer enn et par steder. I situasjoner hvor det har vært naturlig fordi jeg prater om en så viktig del av livet mitt. Det er umulig å lage en historie om meg uten at Michael Jackson blir tatt opp. Grunnen til at jeg selv viker litt unna, er fordi jeg vil bygge en egen personlighet og ikke bruke noen andre. Tar man vekk navnet, så har jeg fortsatt levd et spennende liv så langt uansett – med kontrastene og ting jeg har vært med på. Serien er ikke ment for noen spesifikke.

Mange liker å snakke om seg selv. Blir du lei av deg selv?

– For å være helt ærlig så gjør jeg ikke det. Og noen ganger, rundt en dame eller whatever, sier jeg «du må være litt lei av meg, for jeg føler det handler litt mye om meg noen ganger». Det kan virke veldig arrogant å si, men jeg synes jeg har litt spennende ting å komme med, så jeg blir egentlig ikke lei av meg selv. Men noen ganger blir jeg sliten av meg selv, for det er så jævla mye.

Hva med musikkarrieren?

– Jeg jobber independent nå. Tenkte å slippe noe på nyåret.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er vanskelig å si uten å nevne Michael. En av dem som har betydd mest, har han lest for meg. «Jonathan Livingston Seagull» («Måken Jonathan» jour. anm.). Den har betydd mye for meg fordi den er såpass bra og fordi Michael valgte å lese den høyt for meg over en uke.

Hvem var din barndomshelt?

– Michael og Bruce Lee.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Først tenkte jeg på noen deilige damer, men jeg velger nevøen min, fordi han er min beste venn. Jeg blir inspirert av han.