Fotball ikke lenger for fans

Navn i nyhetene

Roar Myrvang (43)

Leder av den norske supporterklubben Arsenal Norway.

I går var det Boxing Day, som er julas festdag for fotballfans.

Men juletradisjonen er i ferd med å endres.

Boxing Day er det engelske begrepet for andre juledag, og for fotballfans er dette julas høydepunkt. Tradisjonelt har alle lag i Premier League spilt kamper og alt er sendt på TV. Men i går var det annerledes. Hva har skjedd?

– På grunn av ny TV-avtale er det ikke lenger lov å sende alle kampene samtidig. Det har vært sånn en stund at man ikke kan sende mer enn én kamp på lørdager klokken 16, men nytt av året er at man bare kan sende en kamp samtidig andre tidspunkter som på Boxing Day.

Hva synes fotballfansen om at man tuller med tradisjonen på denne måten?

– Det er synd at man ikke lenger på lovlig vis kan få sett alle kampene på Boxing Day, som er fotballens festdag.

Har de kommersielle kreftene fått mer å si enn fansen?

– Ja, det kan virke sånn. Premier League er blitt en storindustri. Det er synd at det blir lagt begrensninger som går ut over fansen. Med stadig høyere priser for rettighetene blir det dyrere å se fotball, men mer penger i kassa til klubbene. På sikt blir forhåpentligvis ligaen bedre av det.

At du ikke får se laget ditt spille på Boxing Day, kan det være med på å vanne ut interessen for Premier League?

– Jeg tror ikke 2. juledag vanner ut så mye, men generelt sett er det færre kamper det er mulig å se på TV. Det gjør noe med interessen. Og jo dyrere det blir, jo færre unge har råd til å se fotball. Det kan ha noe å si for interessen på sikt.

At færre kamper vises på TV rammer de små klubbene verst. Hva har dette å si for dem?

– Siden jeg er Arsenal-fan er jeg så heldig å få sett det meste, men det er jo de store klubbene som får TV-tid. Jo færre kamper det er lov å vise, jo færre kamper får fansen til de mindre klubbene sett, og det er selvfølgelig veldig synd.

Arsenal var en av klubbene som ikke fikk kampen sin vist på TV i går. Hvordan fikk egentlig Arsenal-supportere med seg matchen?

– Det finnes mange ulovlige streamingløsninger på nett, jeg tror mange benytter seg av det. Det er kjempesynd. Folk vil jo helst se kampene lovlig.

Før ble det satt opp derbykamper på Boxing Day fordi spillerne skulle slippe å reise langt dagen etter 1. juledag. Hvordan er det i dag?

– Det ville vært enda morsommere med lokalderbyer, men det tar de ikke særlig hensyn til i dag.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

–Ingen spesiell bok, men da jeg var ung leste jeg alt av Hardyguttene. Det vekket lesegleden min, og den har fulgt meg igjennom hele livet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er en helg sammen med datteren min uten store planer.

Hvem var din barndomshelt?

– Min storebror Arnstein, som også fikk meg til å bli Arsenalsupporter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg burde være litt flinkere til å følge de planene jeg legger om å spise sunnere og mindre godteri.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da unner jeg meg en kebab og legger meg på sofaen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot den politiske retorikken vi ser i asyldebatten for tida.

Er det noe du angrer på?

– Det er mye jeg angrer på, men ikke noe så alvorlig at det gnager meg i særlig grad.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Arsène Wenger, Arsenals manager.