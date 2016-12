Flere fans førti år etter

Navn i nyhetene

Knut Lystad (70)

Humortrioen Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen, også kjent som KLM, feirer 40-årsjubileum i år.

På nyttårsaften hylles de med en festsending på NRK.

Gratulerer. Hvordan kjennes det å feire 40-årsjubileum?

– Det er fantastisk! Og så er det hyggelig at det blir markert. Da vi gjorde opptakene til NRK-sendingen, møtte det opp 60 stykker fra KLMs fanklubb. Den er større nå enn da vi holdt på som mest. Det er moro.

KLM har klart å underholde nordmenn i fire tiår. Hva er «hemmeligheten»?

– Jeg tror det er noe med at vi hadde det så gøy mens vi holdt på. Det synes og det er smittsomt.

Mye har skjedd på 40 år. Tåler likevel KLM-humoren tidens tann?

– Mange av dem som er i fanklubben er født på 90-tallet og våre sketsjer har mange visninger på YouTube. Så ut fra det vil jeg si at mye holder seg. På mange områder var vi forut for vår tid: På 70-tallet laget vi for eksempel en radiosketsj om etterretningstjenesten og om en major Dølje som avslører hemmeligheter. Etter 22. juli, hvor PST-sjefen sa ting hun ikke burde sagt, skrev en avis om sketsjen, og da ble den mye sett igjen.

Hva er du mest stolt av med KLM?

– Jeg er veldig stolt av at vi vant to priser under humorfestivalen i Montreux hvor vi konkurrerte mot Mister Bean, Seinfeldt og Monty Python.

Hva tror du Trond Kirkvaag ville sagt om at dere feirer 40-års jubileum dersom han hadde levd i dag?

– Han ville vært helt i hundre. Jeg tror vi hadde jobba ennå hvis han var i god form.

Er det noe i dag du gjerne skulle ha tulla med som KLM?

– Det er alltid ting som skjer hvor vi tenker at nå hadde det vært moro å ha et program hvor vi kunne parodiert ting i tida. Det er mye politiske ting som skjer som er så fjollete at man tenker «hva holder de på med»? Er politiker et yrke eller spiller de bare monopol? Og den amerikanske valgkampen var jo en realityserie hvor Hillary Clinton var sistemann som ble stemt ut.

Er premissene for å være morsom i dag annerledes enn da dere begynte?

– Vi overskred en del grenser den gangen som du nå må ha kikkert for å se hvor var. Men det er også noe som har blitt vanskeligere å fleipe med. Religion er en ting. Vi fleipa med prester, og noen ganger fikk vi brev i posten om at vi måtte brenne i helvete, men det var ikke så ekstremt som represaliene kan være nå.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– JD Salinger har alltid vært en av mine favoritter. Særlig «Nine Short Stories».

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien og kona, men også at jeg fremdeles kan holde på med det som begynte som en hobby, men fortsatte som en jobb.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er med i en herregolfklubb og vi har en tur en gang i året hvor utskeielsen er golf, festingen er normalen. Men det er innenfor rimelighetens grenser. Vi er ikke ungdommer akkurat. Men på disse turene er vi alle like gamle og dermed like unge.

Er det noe du angrer på?

– Altfor mye. Stort sett angrer jeg på ting jeg ikke har gjort. Da jeg var utvekslingsstudent i USA, ble jeg tilbudt å spille hovedrollen i en musikal, men takket nei. Jeg turte ikke. Det har jeg angret på.

Hvem ville du helst …

– Vikersundbakken. Er det riktig svar?

Nei. Eller det spørs jo… Hvem ville du stått fast i heisen med?

– I alle fall ikke Trond Kirkvaag. Han hadde heisskrekk og tok alltid trappen. Han kunne driste seg til å ta heisen en gang i uka, men aldri på fredag ettermiddag. Da hadde vaktmesteren gått, og da kunne du risikere å bli sittende fast i heisen helt til mandag.