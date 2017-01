Festivalsjefen

Navn i nyhetene

Hvem: Svein Bjørge

Hva: Musikkfestivalmaker.

Hvorfor: Har overtatt Norwegian Wood-festivalen i Frognerparken og skal gjenreise den til sommeren.

Hvorfor har du tatt over Norwegian Wood?

– Vel, da vi skjønte at Norwegian Wood var i ferd med å legge ned, så kunne vi ikke sitte stille og se på. Festivalen er det største eksisterende ikonet i Festival-Norge, og et kulturfyrtårn for Oslo. Det var for trist om det skulle bli slutt.

Hva er planen, da?

– Den skal fornyes gradvis, som festivaler skal. Hovedfokuset skal fortsatt være at du drar dit for å oppleve dine ikoner. De store, kjente artistene. Men også nye, up and coming-artister.

Hvordan tar man over en festival, egentlig?

– Da kjøper man aksjene. Det var noen tidligere aksjonærer som solgte sine aksjer til oss.

Hvor mye måtte du ut med da?

– Ingen kommentar.

Jeg er 38 år og har alltid følt meg litt for ung for Norwegian Wood. Har jeg rett i det?

– Nei, da. Nå synes jeg du er voksen nok. Det har alltid vært mange unge artister på festivalen også, ikke bare de gamle heltene.

Hvor mange festivaler lager du nå, forresten?

– Jeg har Steinkjerfestivalen og Tons of Rock i Halden. Så er jeg bookingsjef på ekstremsportveko i Voss. Og vinterfest i Steinkjer også. Så fem, med Norwegian Wood. Jaggu. Når du har drevet med booking i femten år, så lærer du deg å kjenne mekanismene, agentene og bandene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mye bøker, men mest biografier om artister. Den beste jeg har lest i det siste er I’m with the band, av Pamela Des Barres, en av de mest kjente groupiesene i verden. Det er en veldig interessant bok.

Hvem var din barndomshelt?

– David Bowie.

Så du han på Norwegian Wood?

– Ja, jeg vil alltid huske den konserten. Det var litt av en opplevelse. En fantastisk konsert, som alltid vil bli overskygget av hendelsen med en kjærlighet på pinne.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er jævlig dårlig til å si nei.

Jaså, er du? Vil du booke meg til festivalen din, da?

– Haha, det har du ikke lov til å spørre om!

Æsj, det er sant. Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Akkurat nå vil jeg gjerne gå i demonstrasjon mot norsk asylpolitikk. Den opprører meg.

Er det noe du angrer på? Den verste bookinga, for eksempel?

– Det må være Lloyd Cole på Steinkjerfestivalen. En fantastisk artist, som ingen på Steinkjer ville høre. Hele konserten drukna i at folk skålte og ropte. Det er det pinligste øyeblikket jeg har opplevd.

Var det virkelig så fælt?

– Ja, jeg er ikke den som mener at alle skal være musestille på konsert, men når ingen bryr seg om hva som skjer på scenen blir jeg flau. Jeg ba Cole dypt om unnskyldning etterpå.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville gjerne hatt et øyeblikk med Bowie mens han levde. Jeg fikk tilbud om å møte han en gang, men takka nei. Jeg turte ikke.