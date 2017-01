Elsker rockehistorie

Navn i nyhetene

Hvem: Toini Knudtsen (48)

Hva: Musiker.

Hvorfor: I programmet «Femtinist» på NRK P1 gir hun deg musikken fra 50-tallet og historiene om musikerne, stedene, musikken og hva den har betydd for oss.

Programmet ditt heter «Femtinist». Hva betyr det?

– Femtinist er i utgangspunktet et ordspill; for meg handler det om kjærlighet til musikk og kultur fra 50-tallet, som for meg har blitt en livsstil og en levevei; musikken jeg lager og spiller selv er inspirert av 50-tallets rock’n’roll, jazz, R&B og rockabilly, og det samme gjelder musikken jeg hører på og bruker i jobben min som DJ og radioprogramskaper.

Hvordan tror du det var å være kvinnelig artist på femtitallet?

– Jeg tror det var tøft. Mannsdominert og mannssjåvinistisk, med de fleste maktposisjoner besatt av menn som gjerne var eldre enn deg. Antakelig ble du stadig vurdert ut fra utseende heller enn musikalske prestasjoner. Ikke skulle du være for sexy, ikke skulle du være for ordentlig; og aldri var du like god som en mann.

Om du kunne få synge duett med en av disse legendariske damene, hvem skulle det vært?

– Janis Martin!

Var det rom for sterke kvinneskikkelser på scenen den gangen eller måtte de være pene og pyntelige «syngedamer»?

– Det var jo en hel del av dem, så de må ha hatt muligheter, men jeg tror de kjempet hardt for dem. Det var nok enklere å være føyelig og søt, men det er de tøffe damene vi husker best, og rockabillyjentene hadde sterke forbilder i countrydamer som Patsy Cline og R & B-storheter som Ruth Brown og LaVern Baker.

Rockabilly-pioneren Charline Arthur ville ikke føye seg inn i den typisk feminine rollen, hun var liksom Elvis før Elvis – tror du det kostet henne popularitet at hun ikke var så mainstream som mange andre?

– Charline Arthur var nok en ukonvensjonell person på mange vis, og grunnen til at hun mistet sin platekontrakt, var at hun kranglet med produsenten sin – og ja, det kostet henne dyrt at hun sto på sitt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ble veldig berørt av «Frihetens øyeblikk» av Jens Bjørneboe da jeg var 18.

Hva gjør deg lykkelig?

– Samspillet med mine musikerkolleger og kraften i rock’n’roll.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Handler vinyl i møkkete platesjapper og bestiller rockebiografier på nettet.

Hvem var din barndomshelt?

– Wanda Jackson.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot utnytting og mishandling av dyr.

Er det noe du angrer på?

– Det må være tid kastet bort på annet enn rock’n’roll.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Eddie Cochran i 1957. Med eller uten gitar. Helst med.