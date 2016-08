Drikker for dyr vin

Navn i nyhetene

Benjamin Ree (27)

Dokumentarfilmskaper Vant Gledesspreder-prisen under Filmfestivalen i Haugesund, for «Magnus» som har premiere fredag.

Du har laget film om Magnus Carlsen. Hvordan kommer man under huden på en sjakkmester? Kommer man i det hele tatt dit?

– Ja, så godt det lar seg gjøre. Jeg har vært til stede i mange avgjørende øyeblikk i livet til Magnus med kameraet. Jeg har gjort timevis med intervjuer med ham, og vi har fått en god relasjon. Siden sjakk er en introvert sport, og film er en ekstrovert fortellerform, har vi jobbet mye med å konvertere de indre konfliktene og skjulte emosjonene i Magnus sitt hodet på en audiovisuell måte. Vi har brukt filmens fortellerelementer, med lyd, klipp og foto, for skape en subjektiv nærhet til Magnus, slik at publikum kan føle det sjakkgeniet føler.

Det er en dokumentarfilm. Hva forteller filmen din?

– Den forteller historien om annerledesgutten fra det lille landet Norge som ble verdens beste sjakkspiller i konkurranse med 600 millioner andre spillere.

En film er vel ikke bare en film? Hva ønsker du å oppnå med filmen?

– Jeg ønsker at folk skal bli underholdt og inspirert av å se filmen, le og bli rørt, og ikke minst bli kjent med mennesket Magnus Carlsen. Jeg har ønsket å lage en film som hele familien kan se og like.

Du lager film, men hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Catching the Big Fish» av David Lynch.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å spise suverent god mat og drikke vin med kjæreste, venner og familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Steven Spielberg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At tankene vandrer bort fra øye blikket, slik at jeg sjeldent finner roen til å føle på det som skjer her og nå.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker litt for dyr vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– At vi ødelegger jordkloden og dyrene som lever her i rekordfart.

Er det noe du angrer på?

– At jeg kanskje lagde litt for mye film i oppveksten, i stedet for å være ungdom og gå på fest.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Magnus Carlsen. Da kunne jeg vist ham filmen, han har ikke sett den ennå.