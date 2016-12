Åpent mot sin vilje

Navn i nyhetene

Hvem: Helge Storvik (62)

Hva: Leder av HK-klubben ved Vinmonopolet.

Hvorfor: Vinmonopolet holder i år for første gang åpent nyttårsaften.

I år kan nordmenn handle champagne på Vinmonopolet på selveste nyttårsaften. Hvorfor vil man holde åpent på tidligere fridager?

– Spørsmålet er feil. Vi ønsker ikke å holde åpent på våre fridager, men det politiske Norge har endret alkoholloven slik at det nå åpnes for salg på tre aftendager. På vegne av ansatte måtte FKV (funksjonærklubben i Vinmonopolet) inn å forhandle med bedriften siden fridagene også var tariffestet. Etter forhandlingene er de det fremdeles. Jeg opplever at politikerne bruker Vinmonopolet bevisst for å skaffe fokus på «egen» fortreffelighet.

Er dette en løsning som er kjedelig for dem som må jobbe og fint for dem som skal handle?

– Selv om aftendagene fremdeles er fridager og man har et reelt valg, vil noen føle seg tvunget til å gå på jobb. For dem er det selvsagt kjedelig. For andre igjen vil god kompensasjon for å jobbe disse dagene veie opp for ulempene. Vi vet lite om hvordan kundene våre vil bruke disse aftenene, men jeg tror ikke vi får det helt store rushet.

Har du inntrykk at forbrukerne ønsker seg utvidede åpningstider?

– Det er over to år siden politikerne endret alkoholloven og ga anledning til å ha åpne polutsalg på de tre aftenene. Det har ikke vært noe «rush» på dørene våre i perioden fra politisk vedtak ble gjort, til vi nå skal ha vår første åpne aften.

Hvordan skal de som nå må jobbe på disse tidligere fridagene kompensert?

– Fremforhandlet avtale gir ansatte som velger å jobbe aftener ordinær timelønn og et tillegg som for overtid med 200 prosent.

Tror du utvidet åpningstid får noe å si for alkoholkonsumet?

– Jeg har vel ikke stor tro på at alkoholkonsumet skal øke merkbart på grunn av dette. Det er imidlertid en kjent sak at økt tilgjengelighet i forbindelse med helger som familier skal bruke til felles beste, ofte blir ødelagt grunnet økt tilgang på alkohol i dette tilfellet.

Vinmonopolet må nå også holde åpent på påskeaften – men ikke på julaften. Hvorfor ikke julaften?

– Politisk alibi for å endre de andre aftendagene til salgsdager i alkoholloven.

Dersom du hadde glemt å kjøpe noe eller fikk uventede gjester, ville du stukket ned på Vinmonopolet på nyttårsaften og kjøpt inn litt ekstra å drikke på?

– Nei; får man uventede gjester er det som regel gode venner. Og da skapes god stemning uten polets varer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ole Brumm og vennene hans.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Slår av mobilen; reiser til fjells alene på en hytte uten innlagt vann, men med strøm, uten TV, og med mange gode bøker og god musikk.

Hvem var din barndomshelt?

– Helge Ingstad, fascinerende og spennende personlighet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot atomvåpen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone; hadde vært artig å sjekke ut om de mange filmtolkningene av denne situasjonen holder mål.