Å-å, hvordan levva livet?

Navn i nyhetene

Anne Gunn Halvorsen (32)

Journalist og forfatter. Aktuell med boka «Livet – og korleis leve det».

Ja, hvordan skal vi egentlig leve livet?

– Ved å velge hva man skal tro på og så holde seg til det, og ikke banke seg sjøl opp over alt man ikke gjør.

Du har brukt et år på å finne ut hvordan du kan leve livet uten å bli skilt, sur og sliten. Er det en uunngåelig diagnose man får når man blir gift og får barn?

– Om ikke uunngåelig så er iallfall prognosene ganske gode for å bli rammet av det. Det er greit å være forberedt, så kan man heller bli positivt overraska om man viser seg å være et overskuddsmenneske.

Helena Brodtkorb, som har skrevet boka «Mammasjokket», har sagt at du for et par år siden fortalte henne at hennes bok inspirerte deg til å skrive din egen bok. For om hennes bok funka, så måtte din funke også. Stemmer det?

– Nei, det som skjedde var nok at jeg mumla veldig for jeg mistenkte at både jeg og forlaget hadde en hemmelig og ikke-uttalt plan om å profittere på og kopiere hennes eminente Mammasjokket. Dessverre ble ikke min lik, heller ikke like god, men det ble iallfall bok da!

Har du hørt mye på det norske punkbandet «Life. but how to live it»?

– Nei, har ikke hørt mye på men tittelen er direkte inspirert. Min neste bok skal hete «Gale gatepreikarar».

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har alltid tenkt at Stefan Heggelund var spion, og jeg tror også det er Trond Giske som skal redde oss alle sammen. Det er naivt å tro at vi kan få en statsminister med Oslo-mål igjen. Derfor var det mye som falt på plass da jeg leste romanen Vestkanttroll av Mimir Kristjansson. Det er boken som har lært meg alt jeg kan om politikk og det referanseverket jeg viser hyppigst til i selskapslivet. Jeg foretrekker fiksjon over falske nyheter. Ekte nyheter om politikk gjør meg bare redd eller trøtt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sitte på kafé en lørdagsformiddag med aviser, og vite at menneskene jeg har ansvar for er trygt ivaretatt. Det er nydelig å være småbarnsforelder, men det er ikke bare vi som skal passe på å nyte akkurat den livsfasen. Alle dere fyllesyke, barnefrie 23-åringer: Nyt denne tida!

Hvem var din barndomshelt?

– Anita i det nederlandske poporkesteret 2 Unlimited.

Hva misliker du mest med deg selv?

– At jeg legger om dialekten fordi jeg ikke har tålmodighet nok til å vente på at østlendingene skal forstå hva jeg sier.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar fri midt i uka og legger meg på sofaen etter å ha levert i barnehagen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Bokmålsdominansen i norsk media. Vi er ganske mange som ikke får bruke hovedmålet vårt i jobben. Mange av oss har heller ikke togforbindelse til våre opprinnelige hjemsteder, og tvinges derfor til å skrive masse på bokmål for å ha råd til flybilletter.

Er det noe du angrer på?

– At vi kjøpte dieselbil, det føles som at jeg dreper verden litt hver eneste gang jeg kjører til barnehagen. Og det gjør jeg jo, så følelsen er helt på sin plass.

Hvem ville du stått i fast i heisen med?

– Agnes Ravatn, Elena Ferrante og Patti Smith. Da ville jeg hilset sånn kult «halla!» og sagt noe om Samlaget, som jeg nå har debutert på. De gis også ut på Samlaget, og ville nok følt seg forpliktet til å være høflige tilbake. Så kunne vi alle fire gått ut på byen og fotografert oss selv. Det kunne generert veldig mange likes.