Solgte for flere milliarder på en helg

Bil og motor

Under RM Sotheby’s arrangement i Monterey, California gikk det unna med salget. Bilauksjonen omsatte for totalt 973 millioner kroner i løpet av de to dagene det pågikk.

21 av de 100 bilene som ble tilbudt, gikk for mer enn én million dollar, og helt øverst tronet flere prisrekorder.

– Årets Monterey-auksjon forsterket nok en gang følelsen av at når man tilbyr noen av de mest spesielle og unike bilene i verden, så kan alt skje og rekorder falle, sier Ian Kelleher, direktør i RM Sotheby’s vestkystavdeling, i en pressemelding.

Dyrest av dem alle ble en Jaguar D-type fra 1956, den fikk en ny eier som betalte 180 millioner kroner. Bilen har historikken i orden, blant annet vant den 24-timersløpet på Le Mans i 1956. Budrunden tok 15 minutter, og den ble den desidert dyreste britiske bilen solgt på auksjon gjennom tidene. Rekorden lå før dette på rundt 120 millioner.

Alfa-rekord

Auksjonarius kjørte også en Alfa Romeo under hammeren, som slettet den gamle prisrekorden for kjøretøy fra dette merket. 1939-modellen av Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Touring Spider hadde et åpningsbud på 115 millioner, og det ble økt fire-fem millioner for hvert nye bud til det stoppet på 163 millioner. Det gjør bilen til den åttende dyreste som er solgt på auksjon gjennom tidene, Jaguaren ligger for øvrig på plassen foran.

Før auksjonen var ni av de ti dyreste bilene fra Ferrari, nå er altså fire forskjellige merker representert.

En Shelby Cobra, CSX 2000, den aller første som ble laget, gikk for den høyeste summen noen har gitt for en amerikansk bil, 113 millioner. Bilen har vært i grunnlegger Carroll Shelbys eie, og i hans familie etter hans død.

Rundet én milliard

RM Sotheby’s var langt fra de eneste som oppnådde svimlende summer i forbindelse med arrangementet i Monterey. Gooding & Company omsatte for enda mer, de rundet én milliard. Høydepunktet deres var en Ferrari 250 GT LWB California Spider fra 1959 som gikk for 150 millioner kroner, noe som gjør den til den 11. dyreste bilen gjennom tidene. Også en annen Ferrari, en 250 GT SWB Berlinetta Competizione fra 1960, skiftet eier for mer enn 100 millioner da hammeren falt på sluttsummen 111 millioner.

– Å runde én milliard på kun to dager er utrolig, og forteller noe om årets fremragende liste, sier David Gooding, president i Gooding & Company, i en melding.

Nyere biler

Ellers viste arrangementene i Monterey at nesten helt nye Ferrari-modeller også kan være en investering med god avkastning.

To forskjellige LaFerrari, som ble laget i et begrenset opplag på 499 biler fra 2013 til 2015, mangedoblet sin opprinnelige verdi. Da de var nye, var prisen rundt 14 millioner kroner. På Mecums auksjon ble det solgt en 2014-modell for 42 millioner, mens en annen fra samme år gikk for 30 millioner hos Bonhams. Hos førstnevnte ble det deres dyreste salg, mens det kun var en Bugatti fra 1931 som så vidt ble mer kostbar hos Bonhams.

(NTB Tema)